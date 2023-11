MasterChef+: 2º episódio terá eliminação dupla e prova com ingrediente comum entre os brasileiros

Na próxima terça-feira, 28, vai ao ar o segundo episódio do MasterChef+ a partir das 22h30. No programa de estreia, 12 cozinheiros amadores foram selecionados e agora terão que enfrentar uma Caixa Misteriosa com um ingrediente muito consumido entre os brasileiros: o arroz.

A missão deles será preparar uma porção de bolinhos e um potinho de arroz doce. Os participantes que fizerem as melhores receitas subirão para o mezanino garantindo mais uma semana na competição. Já aqueles que não conseguirem, farão uma prova eliminatória e terão de preparar um escondidinho para impressionar os jurados.

Durante o episódio, Ana Paula Padrão ainda fará uma revelação bombástica e contará que, neste ano, o MasterChef+ trará eliminações duplas a cada episódio, ou seja, os responsáveis pelos dois piores pratos deixam a competição juntos. As informações são da Band.com.br.

Receitas testadas e aprovadas

Assim como no materChef, o Paladar tem uma série de receitas testadas e aprovadas que podem ser reproduzidas em casa, confira aqui.