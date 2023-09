MasterChef 2023: Ana Carolina fala sobre os desafios para chegar à final

A paulista Ana Carolina ganhou um grande destaque no MasterChef Brasil, se consagrando como a participante que mais ganhou pins na temporada: ao todo, foram 5 provas vencidas. Com o objetivo de honrar as raízes da quebrada, dar orgulho ao seu filho e inspirar outras mulheres, ela pôde chegar na final do programa.

Segundo a Band, a cozinheira dizia saber apenas culinária caseira, se superou no programa preparando pratos de chefs renomados, utilizando ingredientes que nuca havia experimentado. Além disso, ela conta que quando iniciou a trajetória no programa, não esperava ser a primeira eliminada, mas também nunca achou que chegaria na final.

Representando o Grajaú, bairro na Zona Sul de São Paulo, ela conta que está muito feliz de estar na final com o Wilton, uma vez que muitas pessoas desacreditaram da capacidade dos dois por serem uma minoria no programa. Para o grande dia, ela irá preparar um menu intitulado “Que nunca nos falte”.

Receitas testadas e aprovadas

