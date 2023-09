MasterChef 2023: Ana Paula Padrão faz pergunta polêmica a Jacquin; assista ao vídeo

Na última terça-feira (12) foi ao ar o episódio final da 10ª temporada do MasterChef Brasil, onde Wilton e Ana Carolina disputaram pelo título de melhor cozinheiro em uma prova acirrada e cheia de resultados inesperados.

Pela primeira vez depois do período pandêmico o programa retomou o formato de exibição do anúncio do vencedor ao vivo, e convidou o elenco completo, os familiares dos finalistas e o público geral para assistir a cerimônia presencialmente.

Os jurados e os finalistas passaram pelo tapete vermelho da grande final e a apresentadora Ana Paula Padrão aproveitou a oportunidade para fazer uma “pergunta de R$ 1 milhão” ao chef Érick Jacquin. Em tom cômico, ela questionou se ele havia tomado banho para o último episódio da edição, e a resposta foi inesperada.

“Não tomo banho na terça-feira”, brincou, acrescentando que também não havia escovado os dentes, mas mascou um chiclete para ‘disfarçar’. Confira a cena no vídeo abaixo:

