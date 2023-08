MasterChef 2023: após ser eliminada, Stephanie revela jogo sujo de participante

Stephanie deixou o programa MasterChef na última terça-feira (1°) depois de mau desempenho em prova eliminatória. Depois do episódio, foi ao ar sua entrevista ao QG MasterChef, da Band, onde ela afirma que Emanuel quebrou o acordo feito entre eles durante prova em equipe.

Emanuel era a capitão do time azul e Stephanie, do amarelo. “O combinado foi que metade do mercado era da minha equipe e a outra era da equipe dele. Não foi o que aconteceu na prática. Fiquei chateada com a deslealdade”, contou.

Segundo o portal Band.com, a equipe rival pegou todos os camarões frescos do mercado, comprometendo o trabalho dos oponentes.

Para ela, a atitude desonesta partiu de Emanuel, e não do grupo inteiro. “Ele era o responsável pelo time [...] poderia ter corrigido a Gizele, falar que não foi o combinado”.

Confira sua entrevista de Stephanie ao QG MasterChef na íntegra abaixo:

