MasterChef 2023: Campeã mandou mensagem à chef Helena Rizzo antes de entrar no reality

O MasterChef 2023 se encerrou na última terça-feira (12) em um emocionante duelo entre Wilton e Ana Carolina, seguido de uma cerimônia ao vivo de anúncio e premiação do vencedor. A edição comemorou nove anos de lançamento do programa no Brasil e contou com uma série de dinâmicas diferenciadas - uma delas recorrendo a ex-participantes icônicos -, além da ilustre participação temporária de Rodrigo Oliveira como jurado.

Na disputa, Ana Carolina foi eleita campeã ao surpreender os jurados escolhendo entregar um simples (porém saboroso) bolinho de arroz com espuma de abóbora e crispy de couve como prato de entrada, e, após a virória, ela concedeu entrevistas exclusivas ao QG da Band falando sobre o ato de coragem que foi se inscrever para o MasterChef.

“Eu não tinha muita noção quando me inscrevi. Eu gravava aquilo ali como se fosse só aquele momento, como se não fosse passar na TV; eu não ficava pensando muito, só vivia [...] Estar lá e ficar longe da família, a ansiedade da prova, de não saber o que é... Tem que ter muita coragem, mesmo”, disse a cozinheira vinda do Grajaú, zona sul de São Paulo.

Ainda na entrevista, Ana falou sobre como foi estar ao lado de grandes nomes da alta gastronomia e acabou revelando um fato no mínimo curioso envolvendo a chef Helena Rizzo alguns anos atrás. “Eu sempre curtia as coisas dela [Helena] no Instagram, e aí eu comentei lá [na área de mensagens diretas]: ‘Um dia eu ainda piso nesse palco’”, disse, acrescentando que lembrou da mensagem enviada recentemente ao vasculhar os registros de suas interações na rede social.

Mensagem de Ana Carolina para Helena Rizzo Foto: Reprodução/Band.com

Mostrando que palavra tem poder, Carol não apenas pisou no estúdio, como deu o melhor de si em todas as provas e ergueu o troféu da edição.

Receitas testadas e aprovadas

