MasterChef 2023: chef Alex Atala pede desculpas aos participantes, entenda!

O chef do restaurante D.O.M, Alex Atala, foi um dos convidados especiais do último episódio do MasterChef 2023, que foi ao ar nesta terça-feira, 22.

Atala foi ao programa para dar uma aula sobre consumo consciente e falar sobre a importância do combate ao desperdício de alimentos, tendo em vista que o índice de insegurança alimentar no Brasil aumentou 10% entre 2019 e 2021, conforme aponta o relatório das Nações Unidas.

O importante tema inspirou a prova eliminatória da noite, que desafiou os cozinheiros a elaborarem pratos a partir das sobras armazenadas na geladeira do chef Alex Atala, que, por sua vez, lamentou: “Desculpa se eu coloquei vocês numa fria”, causando tensão no estúdio.