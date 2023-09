MasterChef 2023: Chef Jacquin se emociona ao comparar temporada atual à primeira edição

A 10ª edição do MasterChef chegou ao fim com o último episódio exibido nesta terça-feira (12), onde Wilton e Ana Carolina disputaram pelo título de melhor cozinheiro amador e pelo direito de erguer o troféu.

Repleta de emoções, a temporada contou com um elenco diverso e talentoso, que traçou uma trajetória surpreendente para os jurados Rodrigo Oliveira, Helena Rizzo e Érick Jacquin.

Em entrevista ao Band.com, o chef Jacquin comentou sobre os finalistas: “Ninguém imaginava que os dois iam chegar na final. Eu nunca imaginei e me surpreendeu muito. Tem uma parte de jogo, uma parte de sorte, mas tem também a comida e a cozinha”.

Emocionado, o veterano ainda comparou a temporada com a primeira edição do programa, que aconteceu em 2014: “Foi muita emoção, porque realmente a gente se sentiu no início do MasterChef, há nove anos atrás”. O reality realmente contou com a nostalgia trazendo de volta algumas dinâmicas e também alguns ex-participantes icônicos.

E se você é um dos corações saudosos que já está sentindo falta do talent show gastronômico, o Paladar tem uma sugestão especial: aprenda a reproduzir em casa o icônico doce ‘Da lama ao caos’, criado pela chef e jurada Helena Rizzo e também objetivo de uma das provas mais desafiadoras da temporada. Confira a receita completa aqui.