MasterChef 2023: chefs dão conselhos de ouro para a campeã da edição

O MasterChef 2023 chegou ao fim na última terça-feira (12), cravando Ana Carolina como a melhor cozinheira da temporada. Após o duelo emocionante entre ela e Wilton, o anúncio do vencedor e a cerimônia de premiação foi feita ao vivo, com uma superprodução que envolveu tapete vermelho e convidados especiais.

Diego Sacilotto, campeão da temporada anterior do MasterChef Profissionais, marcou presença na grande final e aproveitou para compartilhar algumas dicas com a cozinheira. “Não abra um restaurante. É muito importante vasculhar vários tipos de cozinha, comer em restaurantes e experimentar, estudar. É muito importante nesse momento”, aconselhou.

O chef Hichel Rodrigues também foi outra presença confirmada no encerramento, de acordo com informações do Band.com, e endossou a fala de Sacilotto: “É bom diversificar os tipos de cozinha. ‘Rodar’ é fundamental para acumular conhecimento na carreira. É difícil, a gente sabe, estamos na carreira há muito tempo, mas a dica é: trabalhe”.

Receitas testadas e aprovadas

A 10ª edição do MasterChef Brasil vai deixar saudades, mas a boa notícia é que uma nova edição do reality na categoria Profissionais está para começar! O primeiro episódio estreia no dia 19 de setembro, às 22h30 no canal da Band, e você pode entrar no clima reproduzindo algumas receitas exclusivas do Paladar. Aprenda a fazer stufolli, rocambole de chocolate e ovos cocotte com purê e bacon.