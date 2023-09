MasterChef 2023: como será a primeira prova da semifinal?

Nesta terça-feira (05) é noite de semifinal no MasterChef. No episódio que será exibido a partir das 22h45 no canal da Band, o top 5 vai competir em duas dinâmicas inesperadas que decidirão quais cozinheiros vão disputar a final da edição.

A primeira prova do episódio exigirá que os competidores prepararem um zampone, que é um embutido feito de carne suína revestida com pele de pé de porco. Sua origem data do século XVI, na Itália, e normalmente é servido com massa, lentilha ou feijão, de acordo com informações do Band.com.

No desafio, Luma, Wilton, Ana Carolina, Jucy e Danilo precisarão desossar um pé de porco com muito cuidado para manter a pele e o casco inteiros, depois rechear a pele delicadamente com a carne do próprio corte misturada a algumas iguarias para acrescentar sabor. Em seguida, precisarão costurar a peça com muita atenção e cozinhá-la.

Enquanto aguarda pelo eletrizante episódio de hoje, que tal preparar algumas receitas dos chefs que já passaram pelo programa ou que compõem o time de jurados? Aprenda a preparar o cuscuz de milho de Rodrigo Oliveira (que vai muito bem com um requeijão caseiro), o aligot com picadinho de Alex Atala, e o risoto de beterraba de Helena Rizzo.