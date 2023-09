MasterChef 2023: Competidores ficaram chocados ao perceber como seria dinâmica de prova

A 10ª edição do MasterChef está na reta final, e a disputa pelo tão desejado troféu nunca esteve tão tensa e acirrada, resultando em provas de alto risco.

No episódio que foi ao ar na última terça-feira (29), os cozinheiros realizaram uma prova com cacau - cuja vencedora foi Luma, que por mais uma semana seguida garantiu vaga no mezanino e foi classificada para o top 5.

Já na segunda etapa da noite, Jucy, Wilton, Ana Carolina, Emanuel e Danilo tiveram de executar pratos com 10 ingredientes já conhecidos, que foram escolhidos por eles mesmos durante a etapa de repescagem, que foi realizada no episódio 12, segundo informações do Band.com.

Confira a reação dos cozinheiros:

Para entrar no clima da final desta edição do MasterChef, que tal reproduzir uma famosa receita que deu o que falar no reality? Aprenda a fazer a icônica sobremesa da chef Helena Rizzo, chamada ‘Da lama ao caos’.