MasterChef 2023: confira o que aguarda o final da temporada

Hoje (12), às 22h30, vai ao ar o último episódio da 10ª edição do MasterChef Brasil, onde Wilton e Ana Carolina disputarão pelo título de campeão do reality gastronômico de maior sucesso no país.

O final da temporada guarda surpresas emocionantes, sendo comparada a uma final de Copa do Mundo pelo chef Rodrigo Oliveira. O episódio mostrará alguns riscos que os cozinheiros correram, como o erro de Wilton no ponto de cozimento de uma carne e o acidente de Carol com uma faca afiada.

Além disso, antes do início da prova, os competidores serão honrados recebendo uma dólmã direto das mãos do chef Jacquin. Confira os spoilers no vídeo abaixo:

Que tal entrar no clima da final da forma mais MasterChef possível? Confira a receita exclusiva de Érick Jacquin disponibilizada ao Paladar do petit gateau perfeito para reproduzir em casa e comer durante a exibição da premiação ao vivo. Aprenda o passo a passo aqui.