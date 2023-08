MasterChef 2023: confira quais participantes acumulam mais pins

A 10ª temporada do MasterChef Brasil veio com uma novidade especial: um pin dourado com o símbolo do programa, que é dado aos participantes quando vencem alguma prova individual.

Até o momento, Ana Carolina é a cozinheira que mais acumula vitórias, colecionando 4 acessórios, seguida por Danilo, que conquistou o terceiro na prova eliminatória da última terça-feira (22), direcionada por Alex Atala.

Danilo conquistou seu terceiro pin após cair em prova eliminatória e, em seguida, entregar um dos melhores pratos da noite. Foto: Via Instagram/@masterchefbr

Logo abaixo estão Luma, Jucy e Emanuel, com 2 pins, cada, e, por último está o competidor Wilton, que conquistou 1 pin com a receita de bolo de crepe no 5º episódio.

De acordo com as informações disponibilizadas pelo Band.com, com a exceção de Eduardo, Camila, Stephanie, Seiji e Neylano, todos os outros participantes eliminados da edição saíram com 1 pin, e foram eles Gizele, com a receita da codorna do chef Jacquin; Ashanti, com um baião de dois; Dielen e sua comida africana; Endrik com macaron; Leonardo com o leilão de peixes; e, por fim, Mariane, com uma comida pantaneira.