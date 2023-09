MasterChef 2023: descubra quem foi o primeiro eliminado desta terça

Acaba de ir ao ar a primeira prova da semifinal do MasterChef 2023, onde Ana Carolina, Danilo, Jucy, Luma e Wilton tiveram de enfrentar o desafio de desossar um pé de porco com cautela para preservar o casco e a pele, utilizados para preparar o zampone, um embutido comumente servido nas festas de final de ano.

Depois da primeira etapa, que exigiu mãos delicadas e olhos atentos ao tempo, os cozinheiros tiveram de cozinhar a peça com especiarias e servi-la em fatias grossas acompanhada lentilhas e purê de batata.

A prova garantiu a liderança de Wilton, que subiu ao mezanino com vaga garantida na grande final. Por outro lado, Jucy não teve o desempenho esperado e se despediu do programa, sendo a primeiro eliminado a noite.

Em clima de despedida dessa edição emocionante? Nós também! Por isso, separamos algumas receitas originais dos jurados desta temporada para celebrar o programa gastronômico mais querido do Brasil. Confira o passo a passo para fazer o famoso dadinho de tapioca do chef Rodrigo Oliveira e o bacalhau com banana da terra da chef Helena Rizzo.