MasterChef 2023: Exaustão e desmaio no estúdio motivaram afastamento de Fogaça do programa

O ano de 2023 foi repleto de entretenimento para os fãs do MasterChef Brasil, visto que, no segundo semestre, o programa lançou mão de três edições diferentes (amadores, Profissionais e +), seguidas uma da outra.

E quem acompanhou as temporadas notou uma grande diferença: a ausência de Fogaça durante a gravação da 10ª edição do MasterChef amadores. O veterano foi substituído temporariamente pelo chef Rodrigo Oliveira, e posteriormente explicou seu afastamento.

Henrique Fogaça exerce o papel de jurado no programa há dez anos e no decorrer desse período conciliou sua rotina pesada com o comando de seus restaurantes, o que ocasionou uma alta carga de estresse e ansiedade, afetando também sua saúde física.

Felizmente o jurado se recuperou, marcando presença na 5ª edição do MasterChef Profissionais e na 2ª do MasterChef+, além de estar confirmado para o ano de 2024.