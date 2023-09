MasterChef 2023: Helena Rizzo faz comentário ácido sobre participante eliminado

No último episódio do MasterChef 2023, que foi ao ar no dia 29 de agosto, os participantes deram tudo de si nos desafios afim de garantir uma vaga no top 5 da edição.

A segunda prova da noite exigiu que Jucy, Danilo, Emanuel, Ana Carolina e Wilton elaborassem pratos com os ingredientes selecionados por eles mesmos na prova de repescagem, realizada alguns episódios atrás, e Emanuel entregou um purê de feijão fradinho com salada de cebola e aspargos com bacon.

Ao avaliarem o prato, os jurados constataram que o cozinheiro (agora eliminado) teve receio ao preparar os ingredientes e o resultado não foi o melhor. “Você ficou com medo de cozinhar hoje”, disse Rodrigo Oliveira.

Em seguida, a análise de Helena Rizzo não poupou questionamentos: “Eu tenho a sensação de que parece que com esse prato você tá brincando de comidinha, sabe? [...] Tá faltando sal [...] Cadê tu?”, disse em relação a não encontrar sabor e a identidade do competidor no resultado.

