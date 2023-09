Masterchef 2023: Jacquin dá bronca em participante; saiba o motivo

A 10ª temporada do MasterChef Brasil já está se encaminhando para o fim, e na última terça-feira (05) os participantes Danilo, Wilton, Luma, Jucy e Ana Carolina disputaram uma das vagas na final em uma prova complexa e arriscada.

O desafio exigiu que os cozinheiros desossassem um pé de porco e utilizassem sua pele para fazer zampone. Na etapa de costura da peça - parte fundamental para não romper na hora do cozimento -, Luma teve dificuldades e demorou mais no preparo, de acordo com o Band.com.

O fato irritou Jacquin, que disparou no meio da prova: “Vocês estão perdendo tempo, precisa rechear e cozinhar com o negócio dentro. Você entendeu? Então mexe su bundo! Não vai dar tempo, precisa de 40 minutos no mínimo”, disse alterado e aproveitando para aconselhar o uso de papel filme durante o cozimento.

Luma não retrucou e, apesar das dificuldades, apresentou um bom prato. Já no segundo desafio da noite, que envolveu carré de cordeiro, ela se perdeu um tanto e deixou o programa junto com Danilo, deixando a final nas mãos de Wilton e Ana Carolina.

PUBLICIDADE

Ansioso pelo próximo episódio? Que tal celebrar a final da maneira mais MasterChef 2023 possível? Confira algumas receitas do chef Rodrigo Oliveira, da chef Helena Rizzo e do chef Érick Jacquin para reproduzir em casa.