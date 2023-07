Masterchef 2023: Jacquin se irrita após ter dificuldade com palavra pelo sotaque e vira meme

As falas do chef francês Erick Jacquin às vezes são carregadas de sotaque e podem ser difíceis de compreender. No episódio da última terça-feira (18), do Masterchef Brasil 2023, ao apresentar o prato da primeira prova de repescagem, Diego e Ashanti não entenderam muito bem a pergunta do jurado e o irritaram.

Jacquin disse: “Você experimentou?”, entretanto o participante entendeu que a questão era se tinha ‘pimentão’ no preparo, respondendo negativamente. Isso causou grande confusão e o chefe se espantou com a informação, achando que o competidor carioca cometeu um erro grave por supostamente não experimentar o próprio prato.

Tendo experimentado ou não, a receita de Diego não o trouxe de volta à disputa culinária e ele foi eliminado de vez desta temporada. O grande vencedor da noite foi Danilo, o caminhoneiro passou pelos dois rounds e venceu o último contra Ashanti. Agora, ele se junta aos outros competidores lutando pelo prêmio da 10ª temporada.