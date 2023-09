MasterChef 2023: Luma faz revelação sobre o bastidores do programa

Para o QG MasterChef, da Band, os apresentadores convidaram os eliminados da semifinal do MasterChef amadores deste ano, Jucy, Danilo e Luma. Na conversa, Luma falou mais sobre a amizade que fortaleceu com Ana Carolina e Gizele, também participantes, que surgiu nos bastidores do reality show.

As três ficaram no mesmo andar do hotel durante o confinamento para as gravações do programa, em São Paulo. Elas contam que brincavam sobre ser uma reunião de condomínio, Gizele preparava uma refeição, enquanto Luma levava um bom vinho para degustarem, e ficavam papeando o tempo inteiro e rindo juntas.

Também no programa, Jucy, a primeira eliminada da semifinal, contou que um dos momentos mais difíceis para ela foi quando foi escolhida para ser capitã pela primeira vez, no episódio da Sala São Paulo.

