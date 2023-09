MasterChef 2023: Mohamed revela a sua torcida para a final do programa

Mohamed Hindi participou da primeira temporada do MasterChef Brasil e fez uma aparição na 10ª temporada, que já tem final marcada: terça-feira, 12 de setembro, às 22h30. No 17º episódio, ele teve a oportunidade de vencer um duelo contra Ana Carolina, que está na final junto com Wilton.

Em uma entrevista dada para a Band, o chef revela estar torcendo para a vitória de Ana Carolina, além disso, aconselhou a finalista a ter concentração, cabeça no lugar e saber fazer as técnicas. Além disso, ele exaltou a participação da competidora, e contou que acha que ela irá arrasar com seu preparo.

A final será transmitida na TV aberta, no canal da Band, e no site da emissora.

