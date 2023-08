MasterChef 2023: nervos se afloram na competição e participantes discutem

Com o programa entrando em fase decisiva, a tensão entre os participantes tem aumentado. No episódio da última terça-feira (15), a chef e jurada Helena Rizzo deu uma aula sobre a complexa receita de sobremesa, que era cheia de etapas e processos e seria o objetivo da prova eliminatória.

Chef Helena Rizzo avalia as sobremesas feitas na prova eliminatória desta última terça-feira (15). Foto: Via Instagram/@masterchefbr

Durante a aula, Jucy balbuciou algumas vezes e atrapalhou Ana Carolina na hora de ouvir as explicações. “A gente está tentando prestar atenção, é uma aula importantíssima, uma honra receber essa aula, e ela está lá falando baixinho, baixinho, só que está atrapalhando”, reclamou a competidora irritada em entrevista à Band.

No momento da prova - que teve nova dinâmica desta vez - Jucy acabou atrapalhando outra vez a colega pois se confundiu e acabou trocando os preparos na geladeira. “Aí é f*da, hein?! Vou ter que ficar cuidando agora do negócio porque a Jucy está louca”, disse Ana Carolina durante o desafio. O momento também causou alvoroço com os participantes Danilo e Gizele, mesmo com a ajuda de Luma, que estava no mezanino.

Mesmo em meio à confusão, Ana Carolina venceu a prova apresentando a melhor sobremesa da noite e ganhando elogios de Rizzo.