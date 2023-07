Masterchef 2023: participante da “língua afiada” vence repescagem e está de volta ao programa

Na última terça-feira (20), o Masterchef Brasil 2023 preparou uma repescagem com todos os participantes eliminados do programa. Um deles, conquistaria a segunda chance disputar o prêmio retornando ao programa.

O caminhoneiro Danilo passou pelos três rounds da prova de repescagem e, no último, derrotou Ashanti com um prato de língua de boi bem avaliado pelos jurados. Agora, ele está de volta à competição pelo troféu da 10ª temporada.

Durante o terceiro round, o clima esquentou. Os dez participantes no mezanino tiveram de escolher um ingrediente do mercado para que Ashanti e Danilo cozinhassem. Para ele, o doce de leite foi o ingrediente selecionado mais significativo. “O pior nem foi o doce de leite, mas senti um ar do Emanuel [participante do mezanino] de que era para ferrar”, disse de acordo com o portal da Band.

Retornando para mostrar que está calmo e preparado para cozinhar, Danilo afirma que sua estratégia de jogo permanecia a mesma, só que agora com mais foco, e deu um recado aos colegas de competição depois da prova: “Estão achando que eu estou aqui só porque eu sou um personagem, mas como eu ganhei na língua hoje, eles vão queimar a língua por terem falado isso”.

Confira vídeo da última prova: