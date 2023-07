O próximo episódio de MasterChef vai ao ar na próxima terça-feira (18) e contará com repescagem de participantes. Foto: Reprodução Instagram @masterchefbr

O episódio do MasterChef da próxima terça-feira (18), que vai ao ar às 22h30, contará com repescagem de competidores que já foram eliminados do programa.

O intuito da repescagem é dar uma nova e última oportunidade para os participantes voltarem à competição. De acordo com o portal da Band, o episódio contará com integrantes “que demonstram garra e coragem, além de muita vontade de estar novamente no MasterChef”.

Fique de olho na TV e não perca o próximo episódio e confira quem será o participante escolhido na repescagem do MasterChef 2023. Quem será que vai garantir sua segunda chance e uma vaga na cozinha do programa?