MasterChef 2023: próximo episódio terá caixa misteriosa; entenda dinâmica

Jurados desta edição do programa Foto: Via Instagram/@rodrigomocoto

Um dos realities gastronômicos mais querido da televisão brasileira MasterChef chega ao 15º episódio da temporada na próxima terça-feira, às 22h30 no canal da Band, trazendo aos competidores um desafio especial.

Segundo o portal O Fuxico, em comemoração ao aniversário de 10 temporadas realizadas, o programa convidará alguns dos chefs mais renomados que já estiveram na cozinha do MasterChef para indicar 10 ingredientes que representam sua gastronomia e colocá-los em uma caixa misteriosa para os participantes que, por sua vez, receberão dicas de como utilizar os produtos por meio de um tablet.

A primeira prova exigirá que um prato livre seja executado com os itens sugeridos. A segunda, de caráter eliminatório, também permite escolhas livres, mas estas devem ser inspiradas nos relatos do júri sobre os pratos mais marcantes feitos no programa durante os aniversários anteriores.