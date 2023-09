MasterChef 2023: quando e como será a grande final do programa?

A final da 10ª temporada do MasterChef tem data marcada para o dia 12 de setembro, e, como nas edições anteriores, além de mostrar a última prova e premiar o vencedor, promete celebrar a história do programa. Entretanto, diferente dos últimos três anos, o episódio será exibido ao vivo.

Segundo informações do Band.com, a temporada encerra a participação do chef Rodrigo Oliveira como jurado e também a edição festiva de forma emocionante, com surpresas e comidas saborosas.

E antes dessa data, no dia 5 de setembro, será exibida em formato inédito a semifinal do jogo, onde o top 5 - composto por Ana, Luma, Wilton, Jucy e Danilo - vai disputar por duas vagas para a semana seguinte, onde um dos cozinheiros poderá finalmente erguer o troféu.

Já no dia 19 de setembro começa a 5ª temporada do MasterChef Profissionais, marcando o retorno de Henrique Fogaça ao júri. Confira o teaser da nova edição:

Ansioso para os próximos capítulos do reality gastronômico mais famoso do Brasil? Que tal entrar no clima reproduzindo algumas receitas dos jurados? Confira, a receita de carne louca com avocado e cuscuz de milho, da chef Helena Rizzo, o passo a passo para fazer o petit gateau perfeito de Jacquin e aprenda a fazer os famosos dadinhos de tapioca de Rodrigo Oliveira.