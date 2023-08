MasterChef 2023: relembre erro grave de participante que quase resultou em eliminação

Helena Rizzo, Erick Jacquin e Ana Paula Padrão provam as receitas dos competidores. Foto: Via Instagram/@masterchefbr

Na última terça-feira (01), a cozinheira Jucy, que é muito habilidosa com bolos, teve de fazer um bolo fraisier, mas não foi bem sucedida, pois o doce começou a desabar na etapa de desenforme, já na reta final da dinâmica, e desesperou a candidata.

Em entrevista à Band, ela relata que seus principais erros na elaboração da complexa receita francesa foram a quantidade de gelatina no creme, o tempo de geladeira e a cobertura: “Eu não trouxe mais gelatina para a bancada. Trouxe um pacotinho e arrisquei muito em entregar o fraisier daquele jeito. Outro erro foi colocar a geleia batida em cima do meu creme para fazer o espelho. Isso fez peso”.

O mau desempenho na prova a fez cair na berlinda da eliminação com Stephanie, sua aliada mais próxima no MasterChef, que também não foi bem sucedida e acabou sendo eliminada. “Eu sempre apostei que ela fosse chegar na final, então na hora eu estremeci bastante”, disse a ex-competidora ao relembrar o momento em que viu a receita de sua colega desabar. “Isso foi, para mim, pior do que eu ter errado o ponto do meu fraisier. Foi muito pior”.

Jucy escapou da eliminação, mas sequer conseguiu comemorar sua permanência, alegando que não foi um dia para celebrar. “Vou tentar me recuperar e dar o meu melhor, por mim e pela Stephanie, para, na próxima prova, eu estar aí firme e forte”, assegura.

