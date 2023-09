MasterChef 2023: saiba como assistir a final pelo celular

Hoje, a partir das 22h30, será exibido no canal da Band o último episódio do MasterChef 2023, onde Ana Carolina e Wilton duelarão em uma prova marcante pelo título de melhor cozinheiro da edição.

O resultado será revelado ao vivo, e caso você não tenha acesso à TV, existem dois modos de de acompanhar a final. O primeiro deles é acessando o link oficial do episódio (disponível aqui), e o segundo é através do aplicativo Bandplay, disponível para Android e iOS.

A final conta com o reencontro do elenco completo da temporada, que se reunirá no mezanino junto aos familiares de Wilton e Carol para assistir a competição e fortalecê-los através da torcida. O vice-campeão da segunda temporada do reality show também marcará presença comentando os melhores tweets e atuando como repórter nos bastidores, segundo informações do Band.com.

Assista a grande final da edição da forma mais MasterChef possível: reproduzindo receitas em casa. O Paladar separou algumas opções para esta noite acalourada, veja como preparar 5 pratos leves e 8 drinques refrescantes.