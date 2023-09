MasterChef 2023: Saiba quem conquistou o pin no último programa

No 18º episódio do MasterChef 2023, que foi exibido nesta terça-feira (29), os cozinheiros tiveram de disputar pela tão sonhada vaga no top 5 da edição em uma prova eliminatória que instalou nervosismo e tensão no estúdio.

O desafio da segunda etapa da noite fez com que os participantes cozinhassem pratos com os ingredientes da repescagem, e Wilton teve a oportunidade de se redimir do mau desempenho da prova anterior apresentando um ótimo raviolone de gema com língua bovina e aspargos, que rendeu elogios de Rodrigo Oliveira e Helena Rizzo.

O prato também lhe rendeu o segundo pin dourado e uma vaga no mezanino, junto com Danilo e Jucy. Segundo o Band.com, depois da conquista, Wil mostrou que estava usando sua calça da sorte, que também foi utilizada no dia em que ele entrou no reality e quando ganhou o primeiro pin.