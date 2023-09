MasterChef 2023: saiba quem deixou a competição no último episódio e qual é a formação do top 5

No episódio do MasterChef que foi ao ar nesta terça-feira (29), os seis cozinheiros restantes na competição enfrentaram provas bem acirradas.

O segundo desafio da noite, de caráter eliminatório, exigiu que 5 dos 6 participantes elaborassem pratos com os ingredientes da cesta de repescagem, e a receita de Emanuel foi a que menos agradou os jurados, encerrando sua jornada na edição.

A eliminação do cozinheiro amador foi um choque para todos. Infelizmente, seu prato foi avaliado como sem sabor e insosso, quebrando a expectativa da chef Helena Rizzo que, quebrando o protocolo, confessou que o enxergava como um dos finalistas.

“A Helena me via na final, o Rodrigo me via na final, mas eu não me via. A gente está aqui muito imerso na competição, muito fechado, e por vezes a gente deixa de ver as arestas”, diz Emanuel em entrevista ao Band.com.

Embora não tenha levado o troféu para casa, o cozinheiro afirma se sentir vitorioso pelas descobertas que fez ao longo da temporada e por ser visto como um competidor potente por Helena, a quem ele admira muito. “O MasterChef transformou a minha vida e me transformou como cozinheiro, mas muito mais como ser humano. Sinto que foi uma jornada bonita, e eu fui até mais longe do que eu imaginava”, acrescentou comemorando as vitórias que acumulou nesse período.

PUBLICIDADE

Agora, o reality gastronômico mais popular do Brasil segue para a reta final, com 5 cozinheiros restantes: Luma, Ana Carolina, Danilo, Wilton e Jucy.