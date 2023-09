MasterChef 2023: Saiba quem disputará a final do programa

Depois da complexa prova do zampone, que deu ao Wilton a primeira vaga na final do MasterChef 2023 e fez Jucy se despedir da competição, os três cozinheiros restantes tiveram de enfrentar uma segunda prova para competir pela última vaga para próxima semana e ficar a pouquíssimos pratos de distância do troféu.

Neste desafio, os competidores elaboraram receitas autorais de carré de cordeiro no ponto correto, com molho e acompanhamento. Pela primeira vez na história do programa, a prova eliminou dois cozinheiros de uma só vez, sendo Jucyléia e Danilo, cujos resultados não estavam à altura da classificação para o último episódio.

Sendo assim a grande final da 10ª temporada contará com a disputa eletrizante e ao vivo entre Wilton e Ana Carolina.

Ansioso para a final? Entre no clima do MasterChef preparando as receitas exclusivas dos jurados da edição. Faça em casa o bacalhau com banana da terra da chef Helena Rizzo, o petit gateau perfeito de Érick Jacquin e o frango à parmegiana de Rodrigo Oliveira.