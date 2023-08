MasterChef 2023: saiba quem foi o oitavo cozinheiro eliminado da competição

No episódio desta terça-feira, 15, o MasterChef trouxe duas provas eletrizantes para os oito competidores na fase decisiva. Desta vez, quem falhou na reprodução da sobremesa criada pela jurada Helena Rizzo na prova eliminatória foi Gizele, que teve um ótimo desempenho nas semanas anteriores, mas acabou se desestabilizando na execução da última receita.

Em entrevista a Band.com, a participante desabafou: “Fazer um prato da Helena é um peso grande, ainda mais uma sobremesa. Doce me assusta, me atrapalha. Misturou sentimento com preocupação e virou um liquidificador de emoções”.

Gizele deixou foi eliminada da competição ontem (15) Foto: Via Instagram/@bandentrete

Embora um tanto frustrada com a eliminação, Gizele revela que o programa a tornou uma cozinheira melhor e mais experiente: “Sair nessa altura do campeonato é bem frustrante, sabe? Mas, em contrapartida, eu tenho uma vida, eu tenho uma história, eu continuo sendo a Gizele [...] Saio daqui cozinheira, cantora e, ainda agora, refinada e competidora”.