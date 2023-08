MasterChef 2023: saiba quem foi o nono eliminado da competição

O MasterChef desta terça-feira, 22, contou com a presença do ilustre chef Alex Atala, e os itens da sua geladeira se tornaram o tema da prova eliminatória, onde os participantes tiveram de elaborar pratos com as sobras refrigeradas e sortidas.

A cozinheira Dielen utilizou os ingredientes para preparar uma galinhada - prato que garantiu seu avental no jogo - e, com isso, deixou o programa após os jurados avaliarem que ela escolheu permanecer na zona de conforto ao invés de inovar e mostrar sua evolução ao longo do MasterChef, sendo a sétima eliminada.

Dielen, sétima participante eliminada do MasterChef 2023. Foto: Via Instagram/@dielen_ferreira

Em entrevista ao Band.com, Dielen afirmou que sai satisfeita com seu desempenho na competição e que não faria outro prato: “Às vezes, a gente faz escolhas que não era para ter feito, mas eu não faria nada de diferente. Eu não recebi críticas pela minha comida. Faltou criatividade, mas o sabor estava bom”.

Ainda assim, a cozinheira reconhece que estava arriscando menos nas últimas provas e concorda com o parecer dos chefs Rodrigo Oliveira, Helena Rizzo e Erick Jacquin. “Cada um de nós temos nossa zona de conforto, e eu me sinto bem nela. Se eu estou saindo hoje, é porque eu quis ser eu”, ponderou com o sentimento de missão cumprida.

“Valeu muito a pena participar. Faria de novo? Jamais! [...] tem coisas que a gente faz na vida que uma vez só. É a maior experiência da minha vida, a experiência mais louca da minha vida. Isso aqui é loucura, minha gente, loucura!”, acrescentou em tom de brincadeira.

Entretanto, Dielen ainda deseja investir na cozinha mineira: “Eu quero levar Minas Gerais para o mundo”, declara. “Eu tenho muitas ideias para o futuro. Eu quero, sim, entrar na gastronomia, viver da gastronomia, mas eu não quero largar minhas vaquinhas e minhas galinhas, não. Eu quero me dividir entre os dois e fazer os dois bem”.