Masterchef 2023: veja 4 intrigas da Camila que a prova da repescagem reacendeu

No episódio da última terça-feira (18), no Masterchef Brasil 2023, com o retorno dos competidores eliminados para disputar uma vaga na etapa de repescagem, algumas discussões voltaram a pintar o clima do programa. Relembre algumas que ocorreram ao longo do programa com os cortes do canal Band Entretê:

Camila comemorou eliminação de Diego e disse ao QG do Masterchef que ele foi duas caras:

Confusão entre Camila e Diego nos bastidores foi revelada semanas depois, quando a participante foi eliminada:

Ainda na mesma situação, Camila expôs outra rival: Ashanti

Mas Ashanti, a última eliminada do programa, falou sobre sua versão dos fatos na semana passada:

Na edição da repescagem, Danilo foi quem conquistou uma segunda chance nesta edição. A previsão é que, nas próximas semanas, a tensão aumente entre ele e seus opositores.