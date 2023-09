MasterChef 2023: vencedora revela ato inesperado que fará com dinheiro do prêmio

O MasterChef 2023 chegou ao fim na última terça-feira (12). A temporada foi muito bem-sucedida, repleta de provas acirradas, eliminações emocionantes e, claro, muita interação entre o elenco.

E uma das coisas bonitas de acompanhar ao longo dos episódios foi a amizade cultivada entre Wilton e Ana Carolina, que chegaram com louvor à final. “Nós somos amigos, ele me ensinou muita coisa – e não só sobre a gastronomia, mas da vida mesmo. No começo, não éramos muito amigos, mas a gente foi se aproximando mais. Eu amo o Wil”, contou Ana em entrevista ao QG MasterChef.

A campeã da temporada também revelou que os dois têm vivido momentos parecidos e saído juntos para conhecer restaurantes. Além disso, mencionou o pacto selado nos bastidores antes da final acontecer: “A gente tem um combinado: se eu ganhasse, daria R$ 10 mil para ele. Se ele ganhasse, R$ 10 mil seriam meus. Então, Wil, em breve os seus R$ 10 mil estarão na sua conta”.

Confira a entrevista no vídeo abaixo:

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

A 10ª edição do MasterChef Brasil vai deixar saudades, mas a boa notícia é que uma nova edição do reality na categoria Profissionais está para começar! O primeiro episódio estreia no dia 19 de setembro, às 22h30 no canal da Band, e você pode entrar no clima reproduzindo algumas receitas exclusivas do Paladar. Aprenda a fazer carbonara, pato no tucupi e stufolli.