Masterchef 2023: Wilton revela detalhes do que planeja preparar para a final do programa

Nos 19 episódios em que participou, Wilton chegou a conquistar três pins de melhor receita, recebeu diversos elogios, e ouviu muitas broncas. Durante a participação do programa, ele chegou até a duvidar de que chegaria na final da 10ª temporada do MasterChef Brasil, mas seu desenvolvimento fez com que ele passasse a enxergar a possibilidade da vitória.

Para conquistar sua vaga na final, Wilton preparou um zampone, que nunca havia preparado ou sequer ouvido falar sobre. Mas, com tranquilidade, misturada com a tensão da semifinal, deu certo, e o chef é finalista do programa. Ele contou para a Band, que é uma realização de sonho, e ao mesmo tempo, ele pode mostrar para as pessoas que ele tem talento.

No menu para a final, ele pretende preparar um cardápio com o contexto de sua trajetória de vida, e um dos pratos é inspirado na coxinha preparada por sua mãe. A ansiedade está em alta no cozinheiro, mas ele conta que ganhando ou perdendo, estará feliz.

