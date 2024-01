MasterChef 2024: como se inscrever para a próxima edição do programa?

2023 se encerrou há poucos dias e com um semestre repleto de atrações para os fãs do programa gastronômico mais popular do Brasil: o MasterChef, que lançou mão de três edições diferentes exibidas em sequência, sendo elas o MasterChef Amadores (10ª temporada), MasterChef Profissionais (5ª temporada) e MasterChef+ (2ª temporada).

Já para este ano ainda não há nenhuma temporada em exibição, mas, em compensação, esta é a oportunidade para quem sempre desejou ter a experiência de ver os estúdios do talent show fora das telas da televisão e do computador concorrendo a uma vaga para integrar o novo elenco.

Como em todas as pré-seletivas, os candidatos devem enviar um vídeo de até 15 minutos de duração se apresentando e explicando porque desejam entrar para o MasterChef enquanto preparam uma receita de livre escolha e submetê-lo junto ao formulário de inscrição completamente preenchido disponível aqui.

No momento, as inscrições são voltadas para participantes amadores e profissionais, e quem tem interesse em entrar no jogo deve ter disponibilidade total entre os meses de abril e julho (no caso dos amadores), e junho e agosto (no caso dos profissionais). As datas ainda estão sujeitas à alteração.