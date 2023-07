Prato preparado por Elisa Fernandes Foto: Reprodução | Instagram @elisa.fernandes @chefluizahoffmann

Após 10 anos do programa de sucesso sobre gastronomia da TV Brasileira, o MasterChef, diversos participantes tornaram-se celebridades. Algumas faturam até os dias atuais e outras se dedicam a uma carreira no segmento gastronômico como chefs de cozinha.

Na cidade de São Paulo é possível se deparar com Elisa Fernandes, Lorenzo Ravioli e muitos outros nomes de vencedores e participantes do reality show de acordo com o portal Metrópoles.

Por isso, confira cinco restaurantes em São Paulo para degustar pratos que são preparados por ex-MasterChefs:

Clos Wine Bar

Campeã do MasterChef de 2014, Elisa Fernandes é formada em filosofia e já foi dona do bar Heute, localizado na Santa Cecília. Desde 2020 toma conta deste bar-restaurante, com uma diversa carta de vinhos da importadora Vinho Mix, de Guilherme Mendes (marido da chef). O cardápio conta com pratos como gravlax (peixe curado, peixe branco curado, salsa de tomate fermentado e chips de tubérculos) a R$ 98,00 e o moules frites, a R$ 76,00.

Continua após a publicidade

O estabelecimento fica na Rua Girassol, 310, Vila Madalena, tel. 94188-0199. @clos_winebar. Ter. a qui.: 19h/23h; sex.: 13h/15h30 e 19h/23h30; sáb.: 13h/17h e 19h/23h30; dom.: 13h/17h.

Flogia Forneria

Lorenzo Ravioli é sobrinho do chef Roberto Ravioli e filho do restauranteur e pizzaiolo, Franco Ravioli. O adolescente venceu a primeira temporada do MasterChef Júnior. Lorenzo e seu pai dividem o comando da cozinha, conquistando os clientes com pratos como o filé à parmegiana com batatas salteadas (R$ 85,39) e também 17 opções de pizzas, entre as quais está a cantinetta (molho de tomate italiano, queijo cacio cavalo, berinjela e pancetta, R$ 61,39).

O estabelecimento fica na Rua Domingos, Fernandes, 548, Vila Nova Conceição, tel. 3846-9695. fogliaforneria.com.br. Seg. a qui.: 12h/15h e 18h/23h; sex.: 12h/15h e 18h/23h30; sáb.: 12h/16h e 18h/23h30; dom.: 12h/16h e 18h/22h30).

Paparoto Cucina

Continua após a publicidade

Dayse Paparoto, primeira campeã do MasterChef Profissionais, abriu em 2022 o restaurante que leva sua assinatura. Possui destaque em pratos a partir de charcutaria bresaola com rúcula e torradas (R$ 47,00), os risotos (de cogumelos, R$ 92,00) e os pratos principais, como o polvo com musseline de batata (R$ 154,00).

O restaurante fica no Shopping JK Iguatemi (Avenida Juscelino Kubitschek, 2041, Itaim Bibi, torre Teatro Santander). @paparotocucina. Seg. a sex.: 12h/15h30 e 19h/23h; sáb.: 12h/16h e 19h/0h; dom.: 12h/17h.

Pappagallo Cucina

O chef Pedro Mattos cavou seu espaço na gastronomia graças a sua casa italiana localizada na região dos Jardins. A lasanha pappagallo (massa fresca à bolonhesa com fonduta de queijo grana padano, R$ 86,00) é a marca da casa, juntamente com o queijo grana padano, que aparece também no carbonara pappagallo, mas na forma de uma espuma sobre a massa, com gema defumada e farofa de bacon (R$ 81,00).

A casa italiana fica na Alameda Jaú, 1372, Jardim Paulista, tel. 3898-6503. @chefpedromattos. Seg.: 12h/17h e 19h/23h; ter.: a dom.: 12h/17h; 19h/0h.

Sky Hall Garden

Continua após a publicidade

Martin Casilli foi participante da primeira temporada, em 2004 e comanda o Sky Hall Garden, juntamente do Sky Hall Rooftop Bar, em Itajaí (SC).

O participante também se dedica ao projeto Padoca do Ninho, que produz focaccia e cookies com renda revertida para a entidade.

A casa possui sugestões desde o brunch, com o ovo pochê com jamón ibérico, molho hollandaise e tostada de brioche, R$ 32,00, até a janta com peito de pato selado, creme de abóbora cabotiá com laranja bahia, R$ 65,00.

O estabelecimento fica na Rua Haddock Lobo, 1327, Jardim Paulista, tel. 97689-3567. @skyhallgarden. Ter. a sáb.: 12h/23h30; dom.: 10h/18h.