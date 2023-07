MasterChef: Ana Paula Padrão anuncia ajuda à família de Wilson Cabral e pede doações

Helena Rizzo, Erick Jacquin e a apresentadora do programa, Ana Paula Padrão. Foto: Reprodução Instagram @Masterchefbr

A apresentadora do MasterChef Brasil, Ana Paula Padrão, fez um relato emocionante no último domingo (23) - nos stories do Instagram, após saber sobre a morte de Wilson Cabral. O semifinalista da última edição do MasterChef Profissionais sofreu um acidente de carro em Sorocaba, no interior de São Paulo. O ex-participante ficou sete dias internado em estado grave e faleceu na última sexta-feira (21).

Durante o relato, a apresentadora contou sobre a trajetória de Wilson e pediu doações para a família, além de divulgar que o programa também irá ajudá-los.

“Se você gosta do MasterChef, se é fã do MasterChef, você provavelmente se lembra do Wilson Cabral. Ele fez parte do time do MasterChef Profissionais da edição do ano passado e ficou em terceiro lugar”, comentou a apresentadora.

“O Wilson é filho de pais missionários, tinha um senso de justiça e de fazer o bem ao próximo muito acentuado, sabe? A gente ficou muito feliz quando ele ganhou o terceiro lugar, porque a gente sabia que seria uma janela de visibilidade para que ele pudesse mostrar o talento para mais gente e ter dessa vida o que ele merecia ter. Pois bem, o Wilson morreu em um acidente de carro, não foi culpa dele, mas eu tô muito tocada com isso”, acrescentou.

Ana Paula comentou que Wilson trabalhava em um restaurante no Rio e estava se mudando para Sorocaba com a esposa Simone e seu filho, Arthur, que é uma criança autista. Lá, abriria seu próprio negócio.

“Portanto, a viúva, a Simone, não tem tempo, não consegue trabalhar, ela vivia para cuidar dessa criança e de maneira nenhuma o Wilson usou essa informação para nos sensibilizar no Master. Ele contou isso pra mim em uma entrevista final, quando ele saiu e ficou em terceiro lugar. Se alguém puder fazer alguma coisa. Nós do MasterChef já nos reunimos para uma ação para ajudar a viúva, mas se você puder fazer um PIX. Vai fazer muita diferença”, completou.