MasterChef: Ana Paula Padrão faz confissão sobre seus dotes culinários

No último episódio do programa MasterChef, exibido no dia 15, a primeira prova exigiu que os participantes elaborassem o prato perfeito, de livre escolha e sem tempo determinado. O desafio exigiu estratégia e agilidade, visto que somente o primeiro a concluir a receita teria direito à avaliação dos chefs e conquistaria uma vaga no mezanino.

Em entrevista ao Band.com, a apresentadora Ana Paula Padrão comentou sobre a prova após ser questionada sobre como seria o seu prato perfeito: “Eu certamente perderia a prova porque eu nunca fiz um prato perfeito na minha vida”.

Ainda assim, ela disse qual receita faria caso estivesse no desafio: “O Jacquin deu uma sugestão que poderia ser o prato perfeito. Se você sabe fazer uma omelete muito bem — e ele faz omeletes lindamente — você pega um monte de ovos e fica tentando até conseguir fazer a omelete perfeita”.

Com um peixe acompanhado de legumes e molho de especiarias feito em 32 minutos, Luma foi a vencedora da prova, alcançando ponto de cozimento e sabor perfeito e conquistando, mais uma vez, a vaga da semana no tão desejado mezanino e o segundo pin.

“Eu acho que a Luma se tornou uma competidora muito interessante a partir daqui, porque é o segundo pin seguido que ela ganha. Ganha com inteligência, com a moral lá em cima. Isso, no final do programa, faz um vencedor. Se eu fosse os outros, eu ficava de olho na Luma”, Ana Paula ponderou.