MasterChef anuncia edição diferente para 2024; saiba detalhes

Nesta quinta-feira, 22, o MasterChef surpreendeu os telespectadores ao anunciar uma temporada exclusiva para confeiteiros profissionais em 2024.

Pela primeira vez no reality show culinário, as mesas serão repletas de doces, e os três jurados irão degustar e avaliar uma variedade de sobremesas que fazem parte desse universo gastronômico.

De acordo com a página oficial, as inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site da Band por aqueles que desejam enfrentar os desafios propostos.

“Os melhores confeiteiros vão poder disputar o título de MasterChef e mostrar todo o seu poder nas mais deliciosas sobremesas”, afirmou Ana Paula Padrão, apresentadora do programa.