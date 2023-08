MasterChef Brasil 2023: saiba os riscos da prova desta terça-feira (15)

No programa que vai ao ar nesta terça, 15, às 22h30, o MasterChef entrará na fase decisiva com uma prova fora da curva. Desta vez, os oito cozinheiros restantes poderão fazer uma receita livre sem tempo estipulado, mas que devem atender à uma combinação perfeita que os jurados buscam.

A dinâmica especial implica que o participante que conseguir atingir o objetivo garanta mais uma semana no jogo, sendo o único a subir ao mezanino. Se isso não acontecer, todos irão direto para a prova de eliminação, de acordo com as informações da Band.com.

A primeira prova ainda traz outras duas surpresas. A primeira é que, mesmo sem tempo cronometrado, os competidores terão de terminar seus pratos antes dos adversários, pois somente o primeiro será degustado. Já a segunda, é que, embora as receitas sejam livres, elas precisarão levar obrigatoriamente os temperos de sabor complexo que serão entregues pelos chefs.

A segunda prova, de eliminação, desafiará os participantes a reproduzirem a sobremesa criada pela jurada Helena Rizzo, que leva coalhada de leite de cabra, gelatina de flor de laranjeira, berinjela defumada, pistaches caramelizados e casca de lima-da-pérsia confeitada. Como de costume para essa etapa, quem tiver o pior desempenho ao executar o prato deixará o programa.