MasterChef Brasil 2023: saiba qual participante foi eliminado na última prova

Ashanti é eliminada do programa MasterChef na última terça (11). Foto: Via Instagram/@

A atriz Ashanti tinha o desafio de reproduzir um ajo branco, sopa fria típica da Espanha com amêndoas e alho, mas o sabor não foi bem recebido pelos jurados Helena Rizzo, Erick Jacquin e Rodrigo Oliveira, que alegaram estar distante do prato original.

Sendo destaque negativo na prova anterior, de peixes de água salgada, Ashanti foi uma das participantes com cinco minutos a menos para executar a prova eliminatória, mas o tempo não foi um fator que realmente a prejudicou. De acordo com o portal da Band, sua maior desafio foi identificar os ingredientes da sopa ao experimentá-la, o que resultou em escolhas de elementos desnecessários para a execução do prato, como o creme de leite.

Mesmo com o desempenho ruim na última terça-feira (11), a atriz, ao lado de seu aliado Wilton, destacou-se ao longo do programa. A dupla virou alvo para Leonardo, participante ganhador da prova do leilão de peixes, que estrategicamente dificultou a etapa eliminatória para os dois amigos e facilitou a saída de Ashanti.

Ashanti se despede dos jurados Foto: Via Instagram/@ashantibeal

O próximo episódio de Masterchef Brasil vai ao ar nesta terça-feira (18) a partir das 22h30 no canal Band. Desta vez, participantes eliminados vão ter a chance de lutar por uma vaga na repescagem.