MasterChef Brasil 2023: saiba quem foi eliminado nesta última terça-feira (1º)

Depois do mau desempenho na prova do bolo fraisier, Stephanie foi a última eliminada na décima edição do MasterChef, nesta terça-feira (01). Seu prato deixou a desejar em sabor e falhou na apresentação, desabando na frente dos jurados. Para ela, duas coisas atrapalharam: o tempo e a quantidade exata de gelatina para ajudar na consistência da receita. “Quando eu vi que a prova era do bolo fraisier, acho que eu fiquei um pouco com medo porque eu sabia que era pouco tempo se eu não organizasse todos os processos”, diz.

A saída da participante que foi destaque positivo ao longo das provas da temporada foi disputada com Jucyléia, sua aliada mais próxima, em uma prova em que tiveram de elaborar uma sobremesa francesa em 1 hora e 45 minutos.

Em entrevista à Band, a eliminada ainda desabafou: “Lógico que eu não queria sair, mas, ao mesmo tempo, eu também não queria que ela saísse. É um conflito. O dela estava menos pior, vamos dizer assim. Jucy, desculpa, hoje nós duas fomos péssimas”.

Embora triste com a eliminação, Stephanie mostrou-se realizada com a participação: “Antes, eu morria de vontade de entrar no MasterChef e nunca me inscrevia porque tinha medo, porque achava que eu não era capaz. Achava que eu não tinha as habilidades que as pessoas têm para estar aqui, que eu não era o perfil das pessoas que sempre estão aqui, e eu acho que é o contrário: qualquer pessoa pode estar aqui”.