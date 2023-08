MasterChef Brasil: Participantes icônicos retornam ao programa desta terça (22)

O MasterChef Brasil dessa terça-feira, 22, foi uma verdadeira máquina do tempo. Para duelar com os competidores da 10ª temporada, sete ex-participantes foram convidados a retornarem para a cozinha do programa.

Segundo a Band, Estefano, Mohamad, Raquel, Fernando, Yuko, padre Evandro e Paraskevi tiveram que refazer os pratos responsáveis por suas eliminações, enquanto os atuais competidores tentavam escapar da prova de eliminação.

Estefano participou da primeira temporada do programa, trabalhou com Jacquin e tem o status de chef confeiteiro. Mohamed também foi eliminado na 1ª temporada, e segue produzindo conteúdos para o seu canal no youtube. Raquel participou da terceira temporada e seguiu o sonho de trabalhar profissionalmente na cozinha, além de participar de eventos de gastronomia.

Fernando gostou tanto de cozinhar no MasterChef que está prestes a se formar em gastronomia, o ex-participante investiu pesado na cozinha profissional e foi estagiário do Maní, restaurante comandado por Helena Rizzo. A tailandesa Yuko atua como tradutora, mas marca presença em eventos e aparece nas redes sociais falando sobre gastronomia.

Padre Evandro segue sendo líder religioso, mas compartilha receitas em seus perfis nas redes sociais. Paraskevi seguiu cozinhando fora do programa, em eventos, compartilhando suas receitas e cotidiano, mesmo após a eliminação na 9ª temporada,