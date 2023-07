Wilson Cabral participou da 4ª edição do MasterChef Profissionais Foto: Reprodução | YouTube

O MasterChef reuniu quase 400 competidores em busca do título de “melhor cozinheiro do país”. O reality que estreou no dia 2 de setembro de 2014, na BandTV, realizou 10 temporadas em quase 9 anos, com diversos participantes amadores, além de quatro temporadas profissionais.

O programa contou com muitas participações memoráveis e se tornou o sonho de alguns brasileiros. Nos últimos anos, quatro ex-participantes faleceram por diferentes motivos e deixaram sua participação no programa marcada na história de acordo com o portal Itatiaia.

Helena Manosso

A engenheira química morreu as 51 anos, no dia 8 de junho de 2021. Vice-campeã da primeira edição, Helena competiu ao lado do marido, Lúcio Manosso e perdeu a prova final para Elisa Fernandes.

“De oito anos para cá morei bastante tempo fora, não mantive contatos com as pessoas, tenho carinho por alguns. Infelizmente teve a perda da Helena que foi minha parceira, que não está mais com a gente”, lembrou Elisa em entrevista à TV Band em 2022.

“Depois que fui para França, fiquei tão presa nas coisas que tinha que fazer que fui me distanciando das pessoas. E a Helena foi uma delas. Mas quando voltei para o Brasil [em 2018], em pouco tempo ela se foi. E para mim é dolorido, eu poderia ter mantido mais contato do que deveria ser. Mas sou muito grata de ter ido com a Helena para final”, acrescentou.

Roger Fernandes

Produtor de eventos e DJ, Roger participou da quarta temporada de MasterChef Brasil, em 2017. O gaúcho foi o terceiro a ser eliminado e faleceu em 10 de novembro de 2021.

“Você vai e leva uma parte de mim. A dor é terrível, a vida será difícil sem você, muito. Mas a esperança que tenho é de te encontrar um dia. Sigo com suas palavras me dizendo que sempre estará ao meu lado e nunca me deixará sozinha. Tenho certeza disso”, escreveu Larissa Fernandes, irmã do cozinheiro.

Cecília Ramos

E empresária de 41 anos fez parte da 7ª temporada, em 2020. Em julho de 2021, seu marido, Francisco Pires, contou que a espora havia falecido em decorrência da Covid-19.

“Família e amigos, com muita tristeza informo que na data de hoje [3 de julho de 2021], às 17h11, veio a falecer minha esposa, nossa eterna amiga, Cecília. Que Deus abençoe grandemente cada um”, escreveu no Stories do Instagram.

WIlson Cabral

Semifinalista na última edição de MasterChef Profissionais, o cozinheiro sofreu um acidente de carro em Sorocaba (SP). Ficou sete dias internado em estado grave e faleceu na última sexta-feira (21).

“Infelizmente, o tempo dele de encantar vocês com a comida e pratos maravilhosos acabou. Estou em choque, mas muito feliz por poder ter feito parte da vida dele durante esses 11 anos”, escreveu a esposa de Wilson, Simone Pino, na página oficial do chef. “Agora é confiar em Deus e acreditar que tudo o que ele deixou servirá de orgulho para o filho que ele tanto amou”, publicou.