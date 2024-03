MasterChef Brasil: relembre os momentos mais polêmicos e as rivalidades inesquecíveis

Enquanto não começa a nova temporada de MasterChef Brasil, uma maneira de matar a saudade é relembrar as edições antigas do reality, com os pratos que fizeram sucesso, os participantes vencedores, mas também os rivais que ficaram para a história do programa.

A seguir, veja cinco duplas de rivais mais icônicas que já passaram pelo MasterChef, de acordo com a análise do Band.com.br.

Dayse e Ivo: MasterChef Profissionais (1ª temporada)

Dayse e Ivo já se conheciam antes da estreia do programa e o competidor havia sido chefe da participante em um restaurante, o que ajudou a criar um clima de rivalidade dentro do programa, com vários atritos ao longo do jogo.

Cristiano e Iranete: MasterChef Brasil (2ª temporada)

Outra dupla de competidores que também teve muitas discussões durante o reality foi Cristiano e Iranete. Não faltaram atritos entre os cozinheiros amadores.

Rafael e Willian: MasterChef Profissionais (3ª temporada)

Rafael e Willian passaram toda a 3ª temporada do MasterChef Profissionais se provocando. A rivalidade durou até a final, que foi disputada pelos dois competidores, mas Rafael acabou levando a melhor e foi o campeão da edição.

Maria Antônia e Rita: MasterChef Brasil (5ª temporada)

Ao longo de toda a temporada, as cozinheiras Maria Antônia e Rita se estranharam, inclusive quando trabalharam na mesma equipe. As provocações também duraram até a final, quando Maria Antônia saiu campeã.

Ashanti e Camila: MasterChef Brasil (10ª temporada)

Na temporada mais recente, Ashanti e Camila foram as protagonistas da rivalidade. As competidores se evitaram os máximo possível em provas de equipe, além de se alfinetarem ao longo de toda a disputa.