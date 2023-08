Equipes terão de fazer cardápio baseado em receitas típicas do norte do país. Foto: Reprodução | Instagram @helenarizzo

O MasterChef Brasil já tem o top 10 definido e os competidores seguem para um novo desafio. O programa que passará na Band, na próximo terça-feira (1), às 22h30, terá os participantes divididos em dois times.

Cada time deve criar um menu completo, com entrada, prato principal e sobremesa, inspirado na região norte do país. O chef Thiago Castanho, expert no assunto, dará dicas de como preparar receitas típicas como tacacá, pato no tucupi, mujica de peixe, pirarucu de casaca, costela de tambaqui com vinagrete de feijão manteiguinha e farofa urarini, caldeirada, bolo de macaxeira com praliné de amendoim e outros.

Os jurados serão divididos em três mesas, cada uma com direito a um voto. Na primeira terá o Júri MasterChef com Helena Rizzo, Erick Jacquin e Rodrigo Oliveira, Thiago Castanho e Paulo Soares (professor da Le Cordon Bleu).

A segundo mesa terá o Júri Regional, com Denise Rohnelt, Edvaldo Caribé, Adriana Vasconcelos, Eliziane Berberian e Kadu Alvorada.

A última e terceira mesa contará com o Júri Artístico, com Mariana Belém, Wira Tini, Auá Mendes, Manoel Cordeiro e Edelson Ribeiro.

Os participantes que tiverem problemas com a primeira prova serão surpreendidos pela entrada de um personagem que representa Maria Antonieta, com seu doce preferido na mão: bolo fraiseie.

O autor do pior trabalho se despede da competição.