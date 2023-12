MasterChef+: campeões da edição contam detalhes da sua vida particular em vídeo; relembre

Na última terça-feira (26), foi ao ar o último episódio de MasterChef+. Os grandes vencedores do reality culinário foram Eduardo e Maria do Carmo, que ganharam a prova final em dupla e levaram os troféus para casa.

Eduardo foi um dos participantes mais icônicos do MasterChef e chegou a ser citado como o irmão perdido do chef Henrique Fogaça, jurado do programa, pelas tatuagens nos braços e o jeito de se vestir.

O Paulistano de 62 anos vive em Porto Alegre desde criança e é tatuador há 40 anos. Ele aprendeu a cozinhar após fazer uma cirurgia bariátrica em 2008 e acabou se apaixonando pela gastronomia.

Já Maria do Carmo foi uma das competidoras mais velhas a entrar para o programa, com 78 anos. Natural de Paraguaçu, Minas Gerais, a cozinheira revelou que o seu maior incentivo para se inscrever no programa veio de seu bisneto de cinco anos de idade. Segundo a participante, entrou no MasterChef+ para se divertir, conhecer novas pessoas e levar o troféu para casa, o que de fato conseguiu.