A final do MasterChef+ vai ao ar na tela da Band nesta terça-feira (26), às 22h30. Para assistir ao vivo, você pode sintonizar na BandTV ou assistir pelo celular no site da Band ou através do aplicativo Bandplay.

No dia 27 de dezembro, quarta-feira, será possível assistir ao episódio final do reality show na íntegra, que estará disponível no canal oficial do MasterChef no YouTube.

A final da segunda edição do MasterChef+ será disputada pelas duplas Cida e Mônica, e Eduardo e Maria do Carmo.

O desafio final será preparar um menu de Ano Novo perfeito, que inclua uma proteína com molho e acompanhamentos.

A segunda fase da disputa pelo prêmio exigirá que os participantes façam uma sobremesa para a virada. As informações foram retiradas do site oficial da Band.