MasterChef+: confira alguns spoilers do episódio desta terça

Nesta terça, 12, a partir das 22h30, vai ao ar o 4° episódio da segunda temporada do MasterChef+. A edição já está caminhando para o fim, e as duas provas da noite definirão os semifinalistas.

Além disso, o programa promete uma dinâmica diferente, com um desafio em dupla para a preparação de um famoso prato brasileiro: a moqueca.

Ainda, a prova guarda uma surpresa que alegra tanto competidores quanto jurados com a aparição de Roberto Bins Jr., o pai de Helena Rizzo, que junto à sua filha fará uma breve participação no desafio, seguindo as propostas do jogo e divertindo a todos.

Ansioso para assistir? Confira algumas cenas no vídeo abaixo:

Receitas testadas e aprovadas

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.