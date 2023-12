Masterchef+: Convidado emociona jurados e Ana Paula Padrão

O episódio do Masterchef+ desta última terça-feira (12) deixou todos do programa emocionados. O participante o especial da noite, Roberto e pai de Helena Rizzo, entrou para o clima da cozinha depois que foi convidado pela produção com o intuito de surpreender a chef.

Conforme informações do portal Band, os dois cozinharam juntos e prepararam uma moqueca, que foi saboreada por Henrique Fogaça e Érick Jacquin, rendendo posteriormente vários elogios também pela história da família.

“Como foi trabalhar com a filhinha, ela é mandona? Sempre foi desse jeito?”, brincou Jacquin. “Você deve ser muito orgulhoso da sua filha, ela cozinha muito bem, é muito gente boa e agradável, é muito bonito ver vocês dois cozinhando”, complementou.

Até mesmo Ana Paula Padrão não deixou os comentários emocionantes para trás, admitindo que os funcionários prepararam tudo com carinho e justificando o convite tão importante.

“A gente tava esperando uma oportunidade pra fazer uma surpresa pra você porque você fala muito da influência que seu pai teve pra você cozinhar”, disse, sobre o reencontro.